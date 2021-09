Wöchentliches Ärgernis

Müll und Scherben nach Partynächten im Karlsruher Fasanengarten

Immer wieder finden am Wochenende im Fasanengarten in Karlsruhe Partys statt. Die Überbleibsel sind am Tag danach deutlich zu sehen. Zerbrochene Glasflaschen, Kronkorken und Müll liegen auf der Wiese und den Wegen.