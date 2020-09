Spuren einer Partynacht

Müllchaos auf dem Karlsruher Schlossplatz

Immer wieder gibt es in Karlsruhe Diskussionen über die Sauberkeit öffentlicher Plätze. Vor allem nach Wochenend-Sommernächten geben sie oft kein gutes Bild ab – so nun wieder einmal der Schlossplatz am Sonntagvormittag.