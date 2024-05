Trampeltier Murat war das letzte seiner Art im Tierpark Oberwald. Der Hengst zieht in den Freizeitpark Tatzmania in Löffingen. Der Zoo Karlsruhe möchte sich im Oberwald künftig auf bedrohte Tierarten konzentrieren – für Murat wird eine neue Art einziehen.

Trampeltier Murat hat am Freitagvormittag den Tierpark Oberwald in Karlsruhe verlassen. Künftig wird das 21 Jahre alte Tier im Freizeitpark Tatzmania in Löffingen im Schwarzwald leben.

Murat war das letzte Trampeltier im Oberwald, nachdem Weibchen Amina vor wenigen Wochen wegen Altersbeschwerden eingeschläfert wurde.

Wir haben uns schweren Herzens gegen die Trampeltier-Haltung entschieden. Timo Deible

Zoo-Sprecher

Nach Aminas Tod stand der Zoo Karlsruhe am Scheideweg: Bekommt Murat einen neuen Gefährten oder zieht er aus? „Wir haben uns schweren Herzens gegen die Trampeltier-Haltung entschieden“, sagt Zoo-Sprecher Timo Deible. In Löffingen kann Murat jetzt mit anderen Trampeltieren in der Gruppe leben.

Im Zoo Karlsruhe hatte die Haltung der Trampeltiere eine lange Tradition: „Dokumentiert ist sie bis in die 1950er Jahre“, sagt Zoo-Tierarzt Marco Roller. Nach Angaben von Pressesprecher Deible sollen auch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs schon Trampeltiere im Zoo gelebt haben.

Trampeltier Murat wurde früher in einem Zirkus gehalten

Geboren wurde Murat in Basel in einer Privathaltung. Bevor er 2020 nach Karlsruhe kam, wurde er in einem Zirkus gehalten. Dort wurde das Tier am Ende beschlagnahmt.

Tierpflegerin Yvonne Bierer hat sich im Oberwald um das Trampeltier gekümmert. Ist sie traurig, dass Murat nun geht? Bierer schüttelt den Kopf. „Man muss immer damit rechnen, dass Tiere kommen und gehen“, sagt sie ganz pragmatisch.

Die Tierpflegerin beschreibt Murat als „ganz liebes, drolliges Trampeltier“. Und auch Pressesprecher Timo Deible sagt: „Murat ist kein typischer Trampeltier-Hengst.“ Oft seien die Hengste etwas „ruppiger“ und ließen sich nicht so gut handeln. Nicht so Murat: Ohne Probleme läuft er in den bereitgestellten Hänger, legt sich nach wenigen Minuten sogar hin. Nach rund zwei Stunden Fahrt wird er sein neues Zuhause beziehen.

Den Transport übernehmen Ullrich Runge und Karin Stiffler. Die beiden führen einen Kamelhof in der Schweiz. Hier kam Murat unter, nachdem er im Zirkus beschlagnahmt wurde. Ehe er in den Tierpark Oberwald kam, lebte er zwei Monate mit anderen Trampeltieren und Dromedaren auf dem Hof. „In Löffingen wird Murat schon sehnsüchtig erwartet“, erzählt Stiffler.

Auf die Trampeltiere folgt wahrscheinlich eine bedrohte Hirschart

Der Zoo Karlsruhe will sich nun im Tierpark Oberwald ganz auf die Haltung bedrohter Tierarten konzentrieren. Dort leben unter anderem Kropfgazellen, Wisente, Przewalskipferde oder Weißlippenhirsche. Eine bedrohte Hirschart wird aller Voraussicht nach auch für die Trampeltiere in den Oberwald ziehen.

„Wir haben bereits drei Hirscharten und wollen den Bestand weiter ausbauen“, sagt Zoo-Tierarzt Marco Roller. Wichtig sei bei allen Tierarten im Oberwald, dass sie winterhart sind: „Wir haben hier keinen Strom und keine beheizten Ställe.“ Man werde nun prüfen, welche Tierart verfügbar ist. Im Idealfall wolle man mit der Art auch züchten, sagt der Zoo-Tierarzt.

Für Trampeltier Murat hofft der Zoo Karlsruhe auf noch viele schöne Jahre im Schwarzwald. Laut Marco Roller können Trampeltiere bis zu 35 Jahre alt werden.