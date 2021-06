„Ready or not, here I come“, dröhnt es aus der Box in Größe einer Milchpackung, mit der sich zwei Mittdreißiger auf einer Decke am Rand des Spielplatzes am Fuße des Mount Klotz niedergelassen haben.

Ihre Vorliebe für den 90er-Jahre-Klassiker der Fugees teilen sie mit der ganzen Umgebung. Direkt daneben sind Unterhaltungen nur mit erhobener Stimme möglich. Einige Meter entfernt wippt ein junger Mann mit Sonnenbrille im Takt mit dem Fuß. Zwei Mütter werfen sich vielsagende Blicke zu.

Längst nicht jeder ist über die ungefragte Beschallung glücklich, beschweren will sich aber offenbar niemand. Szenen wie diese häufen sich gefühlt bei warmen Temperaturen und zurückgegebenen Freiheiten.