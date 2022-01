Mutiger Hausbewohner rettet in Karlsruhe 95-Jährige vor Wohnungsbrand

Mit seinem Einsatz hat ein Hausbewohner in Karlsruhe womöglich Schlimmeres verhindert: Als er ein Feuer in einer Nachbarwohnung wahrnahm, ergriff er ohne zu zögern die Initiative.

Ein technischer Defekt an einer Waschmaschine hat am Freitagmittag für einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Sachsenstraße gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Hausbewohner gegen 12.20 Uhr auf das Feuer aufmerksam.

Geistesgegenwärtig betrat der Mann die Wohnung der 95-jährigen Frau, in welcher die Waschmaschine Feuer gefangen hatte. Mutig räumte er die brennenden Gegenstände aus der Küche auf den Balkon.

Die Karlsruher Berufsfeuerwehr kam hinzu und verhinderte, dass sich das Feuer auf die angrenzenden Zimmer ausbreitete.

Der Rettungsdienst brachte die Rentnerin vorsorglich in ein Krankenhaus. Das Feuer richtete einen Schaden von etwa 20.000 Euro in der Wohnung an.