Drei Kilogramm Marihuana

Mutmaßlicher Drogendealer in Karlsruhe festgenommen

Mit etwa drei Kilogramm Marihuana in der Tasche ist ein 27-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Karlsruhe erwischt worden. Der Mann sitzt wegen Verdacht auf Drogenhandel in Untersuchungshaft.