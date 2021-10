Nach Beinahe-Unfall in Karlsruhe: Unbekannter pöbelt und bedroht Mann mit Glasflasche

In der Nacht auf Mittwoch kam es in Karlsruhe auf der Kriegsstraße zu einer lauten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Wie die Polizei bekannt gibt, fuhr ein 28-Jähriger gegen 2 Uhr in seinem Fahrzeug auf der linken Fahrspur in westliche Richtung und wollte sich aufgrund der Fahrbahnverengung nach der Kreuzung zur Fritz-Erler-Straße rechts in eine Lücke einordnen.

Währenddessen fuhr auf der rechten Fahrspur ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer. Um ein Einfädeln des 28-Jährigen zu verhindern, beschleunigte der Unbekannte und schloss schnell die Lücke zum Vordermann. Nur durch sofortiges Abbremsen des 28-Jährigen kam es nicht zum Unfall.

Daraufhin stiegen beide Männer aufgebracht aus ihren Autos aus. Der Unbekannte überzog den 28-Jährigen mit Beleidigungen und ging mit einer Glasflasche drohend auf ihn zu. Dieser zückte ein Pfefferspray und wehrte den Unbekannten ab, bevor er sich in sein Fahrzeug setzte und davon fuhr. Der Unbekannte schleuderte seine Glasflasche gegen den Pkw des 28-Jährigen und beschädigte diesen leicht.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 33 11 bei der Polizei zu melden.