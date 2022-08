Das 9-Euro-Ticket war in den vergangenen Monaten in aller Munde. Dabei sind die Tarifangebote des Karlsruher Verkehrsverbunds aus dem Fokus geraten, schätzt ein Sprecher des KVV die Lage ein. Das wird sich mit Ende dieses Monats ändern.

Während in Berlin noch über die Nachfolge für das Billigticket diskutiert wird, müssen die Karlsruher zunächst einmal wieder die regulären Tickets für Bus und Bahn kaufen. Und die sind im August teurer geworden.

Bereits im Mai hat der KVV die Preiserhöhungen angekündigt. Die BNN geben einen Überblick, welche Änderungen die Fahrgäste ab kommenden Monat erwarten. Von einer „sehr moderaten“ Anpassung von maximal 2,34 Prozent spricht Nicolas Lutterbach vom KVV. Aber was heißt das konkret?

Günstige Tickets werden kaum teurer

Vor allem eins: Günstige Tickets werden kaum teurer. Für teurere Abonnements müssen die Kunden noch tiefer in die Tasche greifen. So kostet die Jahreskarte für Rentner seit August nicht mehr 588 Euro, sondern 601,20 Euro. Diese Karte umfasst die ganztägige Mitnahme von Enkeln oder eigenen Kindern unter 15 Jahren. Auch die übertragbare Jahreskarte ist über zehn Euro teurer geworden. Für Karlsruhe oder Baden-Baden oder zwei Waben kostet sie nun 720 statt 708 Euro.

Bei der Tageskarte und dem Einzelfahrschein schlägt sich die Preiserhöhung nur mit wenigen Cent nieder. Die Preise für Einzelfahrscheine bis zu drei Waben sind unverändert.

Ab vier Waben verlangt der KVV zehn Cent mehr. Das sind für eine Einzelfahrkarte für vier Waben 4,70 statt 4,60 Euro. Die Tageskarte für einen Erwachsenen im Regio-Netz kostet nun 11 statt 10,80 Euro. Der gleiche Fahrschein für fünf Personen kostet 26,20 statt 26 Euro.

Undatierte Einzel- und Tageskarte ist im Verkauf

Seit 1. August sind die neuen undatierten Einzel- und Tageskarten in den Verkaufsstellen erhältlich. Für die hatte sich in der Vergangenheit die Kundeninitiative KVV stark gemacht. Vorteil des Tickets ist, dass es nicht tagesaktuell gekauft werden muss und Kunden sich deswegen nicht an den Automaten anstellen müssen.

Auch die Ticketpreise für Kinder haben sich verändert. Eine Tageskarte für ein Kind (3 Waben) kostet 3,70 statt 3,20 Euro. Dafür können Kinder nun auch den KVV-Luftlinien-Tarif nutzen. Bei diesem Angebot werden die Kosten unter anderem über die gefahrenen Kilometer abgerechnet. Für Erwachsene kostet ein Kilometer unverändert 22 Cent, für Kinder kostet der Kilometer 16 Cent.

Luftlinientarif ist neu gedeckelt

Während der Grundpreis von Homezone- und Luftlinientarif sich nicht verändert hat, ist der Luftlinien-Tarif neu gedeckelt. Der Höchstpreis pro Tag liegt nun bei 11 statt bei 10,80 Euro. Dies sei aus Fairness-Gründen der Fall, sagt der Pressesprecher des KVV. Die Preise wurden an die der anderen Tageskarten angepasst.

Bisher hat der KVV wenig Rückmeldung zu den neuen Preisen bekommen. Das Interesse an einer Nachfolge auf das 9-Euro-Ticket ist größer. „Die meisten Fahrgäste schauen derzeit mit einem sehr realistischen Blick auf die wirtschaftlichen und verkehrspolitischen Rahmenbedingungen nach Berlin und die dortige Debatte um eine mögliche Nachfolgeregelung für das 9-Euro-Ticket“, sagt Lutterbach.

Bisher steht lediglich fest, dass Schüler und Studenten ab März von dem landesweiten Jugendticket profitieren können. Viele unter 28 Jahren sollen dann die Möglichkeit haben, Regionalbahnen in ganz Baden-Württemberg für 365 Euro im Jahr zu nutzen.

Ab August 2023 könnten die Tickets des KVV nochmals deutlich teurer werden. Denn der aktuellen Erhöhung liegen noch nicht die aktuell hohe Inflation und die drastisch gestiegenen Energiepreise zu Grunde. Die werden bei der nächsten Berechnung berücksichtigt.