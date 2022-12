Nach erstem Schnee: Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten?

Eine geschlossene Schneedecke an den Weihnachtsfeiertagen ist in Karlsruhe die Ausnahme. Aber nach dem ersten Schnee keimt Hoffnung auf. Ob die berechtigt ist, weiß BNN-Meteorologe Dominik Jung.

Das Karlsruher Schloss inmitten einer weißen Winterlandschaft: Am Mittwochmorgen bot sich den Flaneuren auf dem Schlossplatz dieses malerische Postkartenmotiv.

Und viele stellten sich nach dem ersten Schneefall die unvermeidliche Frage: Wird es in diesem Jahr mal wieder weiße Weihnachten geben? „Die Chancen auf eine weiße Weihnacht in Karlsruhe stehen eher schlecht“, sagt BNN-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met.

Anfang der kommenden Woche wird es nämlich definitiv wärmer, am Montag und Dienstag kann es Temperaturen über zehn Grad Celsius geben. „Spätestens dann schmilzt der wenige Schnee, der vielleicht liegengeblieben ist“, sagt Jung. Und ein neuer Kälteeinbruch ist nach den derzeitigen Prognosen vor den Feiertagen nicht zu erwarten.

Für eine seriöse Prognose ist es zehn Tage vor Weihnachten noch zu früh

„Bei einigen Modellen sinken die Temperaturen vor Weihnachten noch einmal ab“, betont der Wetterexperte. „Aber wohl nur auf vier oder fünf Grad, also immer noch zu warm für Schneefall.“

Für eine seriöse Prognose sei es zehn Tage vor dem Heiligen Abend aber noch zu früh, so Jung weiter. Am kommenden Montag könne er das Feiertagswetter einigermaßen präzise vorhersagen.

Schnee an den Feiertagen ist in Karlsruhe ohnehin die Ausnahme. Laut den Daten des Deutschen Wetterdienstes gab es seit dem Zweiten Weltkrieg erst sechsmal an allen drei Feiertagen eine geschlossene Schneedecke, und zwar 1950, 1970, 1981, 1986, 1996 und 2007.

Heftigen Schneefall am Heiligen Abend und dem ersten Weihnachtsfeiertag gab es 2010 – da waren in der Günther-Klotz-Anlage sogar die Skifahrer unterwegs.