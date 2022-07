Nach Drohung mit Messer: Mann entwaffnet Betrunkenen in Karlsruhe

Als der betrunkene Mann ein Küchenmesser zückte und ihn damit bedrohte, fackelte ein Ladenbesitzer nicht lang und riss die Waffe an sich.

Ein Betrunkener hat am Mittwochabend einen Ladenbesitzer in der Karlsruher Rheinstraße mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, entwaffnete der Inhaber den Betrunkenen jedoch und übergab ihn an die Polizei.

Gegen 19.30 Uhr forderte der Ladenbesitzer den betrunkenen 43-Jährigen dazu auf, den Bereich vor dem Laden zu verlassen, weil er mit seinem Verhalten die Kunden störe. Unvermittelt zückte der Störenfried ein Messer und drohte dem Ladenbesitzer, welcher sich nicht auf die Drohung einließ und das Messer entschlossen an sich nahm.

Die Polizei stellte einen Wert von weit über einem Promille bei dem 43-Jährigen fest. Das Küchenmesser wurde sichergestellt und der Betrunkene wegen diverser Verstöße angezeigt.