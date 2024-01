Nach dem Großeinsatz der Polizei am Montag in Neureut sind am Dienstag weitere Details ans Licht gekommen. Bei der verletzten Person handelt es sich um eine 17 Jahre alte Frau, wie Karlsruher Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in einer Mitteilung erklärten.

Die Frau wurde gegen 16.30 Uhr im Bereich der Welschneureuter Straße verletzt auf dem Boden aufgefunden. In der Folge war ein Großaufgebot vor Ort. Der Bereich wurde abgesperrt, die Welschneureuter Straße konnte am Abend nicht passiert werden.

17-Jährige war nicht allein unterwegs

Laut Polizeiangaben klingelte die 17-Jährige gegen 16 Uhr gemeinsam mit einer weiteren „weiblichen Person jüngeren Alters“ an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Welschneureuter Straße.

Als der Wohnungsinhaber die Tür öffnete, soll mindestens eine der Frauen dem Mann mit einem Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Die Frauen sollen zu diesem Zeitpunkt „mutmaßlich vermummt“ gewesen sein, wie die Polizei schreibt.

Der Wohnungsinhaber soll daraufhin ein Messer ergriffen und hiermit in Richtung der Frauen gestochen haben. Hierbei wurde die 17-Jährige durch mehrere Messerstiche verletzt. Wie alt der Wohnungsinhaber ist, dazu machte die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage dieser Redaktion keine Angaben.

Im Anschluss flüchteten beide Frauen aus dem Gebäude. Die 17-Jährige brach kurz danach auf der Straße zusammen. Ihre Mitstreiterin floh jedoch, ohne sich um die 17-Jährige zu kümmern. Nach der flüchtigen Frau wird weiter gesucht. Bereits am Montagabend kreiste gegen 20 Uhr ein Hubschrauber über Neureut.

Die 17-Jährige wurde am Montag in ein Krankenhaus gebracht. Auf Nachfrage teilte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mit, dass der Zustand der Frau kurzzeitig kritisch aussah. Mittlerweile befinde sich die 17-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr.

Polizei schließt Notwehr nicht aus

Der Wohnungsinhaber befindet sich nach wie vor auf freiem Fuß. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Wohnungsinhaber in Notwehr gehandelt hat“, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft in ihrer Mitteilung.

Ob es sich bei dem Angriff um eine Beziehungstat gehandelt haben könnte, das ließ die Staatsanwaltschaft auf Nachfrage zunächst offen. Zudem machten Spekulationen die Runde, dass es sich um einen missglückten Überfall gehandelt haben könnten. Auch dazu gibt es keine Bestätigung der Staatsanwaltschaft.

Einsatz ist Gesprächsthema in Neureut

In Neureut ist der Großeinsatz auch am Tag danach noch großes Gesprächsthema. Anwohner berichten, dass sie überrascht waren von dem Großaufgebot. „So ein Einsatz am hellen Tag ist schon ungewöhnlich“, sagt die Mitarbeiterin eines Büros in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort, die anonym bleiben will.

Auch äußerten manche Neureuter Kritik, dass sie am Montag keine Informationen erhalten haben. „Alles war gesperrt. Wir haben keinerlei Informationen gekriegt“, sagt etwa Friedrich Guldenschuh, der direkt an der Bahnhaltestelle Welschneureuter Straße wohnt.

„Wenn da abends dann ein Hubschrauber unterwegs ist, macht man sich schon Sorgen“, so auch Anwohnerin Claudia Hahneleit. Auch sie hätte sich mehr Informationen gewünscht.