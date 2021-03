Länderspiel 1909

Nach neuem Foto von historischem Fußballspiel in Karlsruhe: Experten hoffen auf weitere Funde

Eines der ersten Fußballländerspiele überhaupt fand am 4. April 1909 in Karlsruhe statt. Der Buchautor und Sportwissenschaftler Ralf Klee hatte jüngst eine bisher unbekannte Aufnahme des Spiels entdeckt, das historische Spiel beschäftigt in der Folge Leser wie Experten weiter.