Ansturm wegen Eröffnungsangebot?

Nach Rechtsstreit mit Netflix: „Das Haus des Döners“ öffnet in Karlsruhe

Die Berliner Dönerkette „Das Haus des Döners“ gerät bundesweit immer wieder in die Schlagzeilen. Nun eröffnet ein Ableger davon am Stephanplatz in Karlsruhe. Der Franchise-Nehmer rechnet mit einem Andrang am Eröffnungstag.