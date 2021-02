Taxifahrer schreitet ein

Nach sexueller Belästigung: 49-Jähriger versucht Frau an Karlsruher Hauptbahnhof zu beklauen

Ein 49-Jähriger Mann hat am Freitag am Bahnhof in Karlsruhe eine junge Frau nicht nur begrapscht, sondern auch versucht ihr Smartphone zu stehlen. Letzteres konnte ein Taxifahrer gerade noch verhindern.