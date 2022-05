Problem für Fußgänger

Nach starkem Regen: Auf der Karlsruher Kaiserstraße steht das Wasser – liegt es an der U-Strab?

Der Himmel ist wieder blau, doch die Kaiserstraße steht noch unter Wasser. In der Karlsruher Innenstadt hat sich nach dem starken Regen am Dienstagabend Wasser gesammelt. Liegt das auch an der U-Strab?