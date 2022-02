Nachdem es bereits in der Nacht zum 6. November 2021 in der Karlsruher Südweststadt zu einer Verfolgungsfahrt gekommen war, suchen Staatsanwaltschaft und Karlsruher Verkehrspolizei noch immer nach dem Fahrer eines Peugeot mit französischem Kennzeichen. Anhand von Fotoaufnahmen aus Geschwindigkeitsmessanlagen erhoffen sich die Ermittlungsbehörden die Identifizierung des jungen Mannes.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, habe eine Polizeistreife des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt in jener Nacht gegen 4.00 Uhr das französische Auto kontrollieren wollen. Bevor es so weit kommen konnte, sei der Fahrer jedoch mit dem Fahrzeug in Richtung des Streifenwagens zurückgesetzt und geflüchtet.

Die Verfolgungsfahrt führte von der Beiertheimer Allee über die Kriegsstraße, den Adenauerring und die Reinhold-Frank-Straße, so die Polizei. Auf Haltesignale habe der Flüchtende nicht reagiert. Mehrere Streifenwagen hatten die Verfolgung aufgenommen. Der junge Fahrer habe zeitweise im Stadtgebiet eine Geschwindigkeit von bis zu 150 Kilometer pro Stunde erreicht und diverse rote Ampeln überfahren.

Polizei sucht Hinweisgeber

Wegen seiner riskanten Fahrweise habe die Verfolgung abgebrochen werden müssen. Demzufolge blieb der Mann bislang unerkannt. Wer die Person auf den Fotos erkennt oder Hinweise zu dem Fall geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0721 944840 bei der Autobahnpolizei Karlsruhe melden.