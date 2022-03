Meldeschluss Ende Februar

Nach welchen Kriterien Karlsruher Kitas ihre Plätze vergeben

Am 28. Februar ging in Karlsruhe die Frist für die Kita-Anmeldungen zu Ende. Nun hoffen viele junge Eltern auf eine Zusage der Wunschkita. Ist eine frühe Anmeldung wirklich so wichtig?