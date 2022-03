Nach Wohnungseinbruch in Karlsruhe sucht Polizei nach Zeugen

Bislang unbekannte Langfinger brechen in eine Wohnung in der Nordstadt ein und entwenden Bargeld. Beamte suchen nach den Verdächtigen.

Unbekannte Diebe sind am Montagabend in ein Wohnhaus in der Karlsruher Nordstadt gewaltsam eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr verschafften sich die Diebe über die Terrassentür Zutritt in das Reihenhaus in der Knielinger Allee. Mit ihrer Beute machten sie sich anschließend unerkannt aus dem Staub.

Zeugenhinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 36 11 entgegen.