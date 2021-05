Nachgefragt bei den Karlsruher Verkehrsbetrieben: Können Straßenbahnen geblitzt werden?

Grundsätzlich ja. Das hängt im Einzelfall von der Einstellung der Überwachungsgeräte ab. Festinstallierte Blitzer sind dort, wo die Bahn auf besonderem Bahnkörper verläuft, so eingestellt, dass nur die Fahrspuren des Individualverkehrs (IV) überwacht werden. Das hängt auch damit zusammen, dass es teilweise abweichende Geschwindigkeitsregeln für Bahnkörper und IV-Fahrbahn gibt. Überwachungsgeräte an Straßen mit straßenbündigem Bahnkörper (zum Beispiel in der westlichen Kriegsstraße in Karlsruhe) erfassen gleichermaßen alle Fahrzeuge, damit auch Bahnen.