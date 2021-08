Wo es in Karlsruhe Ansätze für nachhaltige Mobilität gibt

Egal ob mit dem Elektroauto, dem Fahrrad oder zu Fuß – in Karlsruhe gibt es viele Möglichkeiten, umweltbewusst unterwegs zu sein. Nachhaltige Mobilität wird in der Fächerstadt immer beliebter.

Einen Aufschwung erleben im Stadtgebiet elektrisch betriebene Fahrzeuge. Laut einer Auswertung des Kraftfahrt-Bundesamts waren 2020 im Stadtgebiet 1.412 E-Autos gemeldet, zudem 3.819 Hybrid-Autos, wovon 1.212 Plug-in-Hybrid-Autos sind.

In den Statistiken des Bundesamts tauchen die elektrisch betriebenen Autos seit dem Jahr 2017 auf. Damals lag die Zahl bei lediglich 172 E- und 619 Hybrid-Autos in Karlsruhe. Seitdem steigen die Zahlen stetig an.