Feier im Fasanengarten aufgelöst

Nacht auf Sonntag: Karlsruher Polizei verteilt in Parks und der Innenstadt Platzverweise

An den vergangenen beiden Wochenenden hatte die Karlsruher Polizei vor allem am Schloss jede Menge zu tun. In der Nacht auf Sonntag war sie in verschiedenen Parkanlagen und der Innenstadt präsent und verteilte mehrere Platzverweise. Im Großen und Ganzen blieb es ruhig.