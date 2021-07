Diese Menschen halten in Karlsruhe nachts das Leben am Laufen

Homeoffice ist durch Corona auch politisch zu einem großen Thema geworden. In der Diskussion ging dabei manchmal etwas unter, dass für einen großen Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese Option gar nicht in Betracht kommt. Das gilt gerade auch für diejenigen, die unser Leben Nacht für Nacht am Laufen halten. Sei es, weil sie in Ruf-Bereitschaft sind oder feste Nachtschichten schieben.

Von der Polizei bis zum Tankwart, von der Vielzahl an Pflegerinnen und Pflegern bis zum Stadtwerke-Notdienst, von den Taxifahrern bis zu den Straßenbahn- und Busfahrern - für Hunderte beginnt jeden Tag die Arbeit erst dann, wenn andere im Feierabend sind oder bereits schlafen. Das hat Auswirkungen auf Privatleben und Gesundheit. Zu den langfristigen Folgen können Herz-Kreislauf-Beschwerden, chronische Rückenleiden, Diabetes und Bluthochdruck zählen.

Wir haben uns bei Menschen umgehört, die regelmäßig nachts arbeiten, was sie machen und wie sie mit der Belastung zurecht kommen.