Nackter Mann schockt mehrere Frauen in Karlsruher Innenstadt

Ein Exhibitionist hat sich in der Nacht auf Donnerstag in der Karlsruher Bismarckstraße vor vier Frauen entblößt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Vier Frauen sind in der Nacht auf Donnerstag in der Karlsruher Bismarckstraße von einem nackten Mann belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren zwei 22 und 27 Jahre alte Frauen auf dem Weg nach Hause, als der Mann plötzlich aus einer Hofeinfahrt sprang. Er trug keine Kleidung und spielte an seinem Glied herum.

Der Mann rannte weiter und überquerte dabei mindestens dreimal die Bismarckstraße, wo er sich in verschiedenen Vorgärten und Einfahrten versteckte. Wenig später kamen eine 22-Jährige und eine 26-Jährige vorbei, vor denen der Mann sich ebenfalls entblößte. Anschließend meldeten Passanten einen nackten oder nur mit einem Oberteil bekleideten Radfahrer.

Trotz sofortiger Fahndung konnte die Polizei keinen Verdächtigen festnehmen. Da an beiden Seiten des Fahrrades Einkaufstaschen mit leeren Glasflaschen darin hingen, könnte es sich laut Polizei um einen Flaschensammler gehandelt haben. Der Mann war Zeugen zufolge zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte dunkelblonde, kurze Haare und eine normale Statur. Er war einmal lediglich mit einem dunklen Oberteil und einmal mit einer dunklen kurzen Sporthose bekleidet.

Polizei sucht Zeugen Zeugen können sich mit dem Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 55 55 in Verbindung setzen.