Nächtliche Attacken: 23-Jähriger geht in Karlsruhe auf Radfahrer los

Der Mann lauerte den Radlern auf und versuchte, sie zum Absteigen zu bewegen. In einem Fall hatte er Erfolg. Das dabei erbeutete Mobiltelefon wurde ihm schließlich zum Verhängnis.

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstagabend in Karlsruhe gewütet und mehrere Radfahrer attackiert. Wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Karlsruhe gemeinsam mitteilten, ging der Mann zunächst gegen 23.05 Uhr im Bereich des Mühlburger Feldes mit einem Stock auf einen 57-jährigen Radfahrer los und verletzte ihn leicht.

Wenige Minuten später sprang er dann vor das Fahrrad einer 56-Jährigen, um sie offenbar zum Anhalten zu zwingen. Die Frau wich jedoch reaktionsschnell aus, worauf der Angreifer ihr eine Eisenstange hinterherwarf und die Frau am Rücken verletzte.

Mobiltelefon verrät Aufenthaltsort

Außerdem stellte der Mann sich einem 59-jährigen Radfahrer in den Weg und forderte sein Opfer auf, das Fahrrad mitsamt eines in der Halterung montierten Mobiltelefons abzulegen. Als der Radfahrer sich weigerte, schlug der 23-Jährige mit einem Ast zu und verletzte den Mann erheblich. Danach riss er das Mobiltelefon an sich.

Dieses wurde ihm schließlich zum Verhängnis: Die Polizei ortete das Mobiltelefon, worauf Beamte ausrückten und den aggressiven 23-Jährigen festnahmen. Das Raubdezernat der Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.