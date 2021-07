Polizei sucht Zeugen

Nächtlicher Einbruch in Karlsruher Ladengeschäft

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte gewaltsam in ein Ladengeschäft in der Karlsruher Innenstadt eingedrungen. Wie die Polizei berichtete, konnten die Diebe den Tatort unbehelligt verlassen.