Narrenbaum statt Weihnachtsbaum auf dem Karlsruher Marktplatz

Bis Aschermittwoch hat sich der Zentralort von Weinbrenners via triumphalis, der Karlsruher Marktplatz, in eine Piazza carnevalis verwandelt. Dies verkündete am Samstagvormittag der Präsident des Festausschusses Karlsruher Fastnacht (FKF), Michael Maier. Denn zum zweiten Mal mutierte der ehemalige große Weihnachtsbaum vor dem Rathaus in einen Narrenbaum.

Aus dem Weihnachtslied „O Tannenbaum, wie grün sind Deine Blätter“ wurde bei Maier und aus der Feder von Markus Künstler „O Narrenbaum, wie bunt sind Deine Wappen“.

Denn unter der Spitze des Baumes sind die gesamten Äste verschwunden und ersetzt durch die Wappen der Karlsruher Karnevalsgesellschaften.

Mehrere hundert Narren versammeln sich auf dem Karlsruher Marktplatz

Im vorigen Corona-Jahr war die Idee entstanden, aus dem Weihnachts- einen Narrenbaum zu machen. Die Stadt war im vorigen wie in diesem Jahr damit einverstanden. Und der FKF ist zuversichtlich, dass daraus eine Tradition entsteht. So soll die Fastnacht auf den Straßen der Stadt neben den Umzügen etabliert werden.

Am Samstag waren mehrere hundert Menschen im närrischen Ornat aber auch ohne karnevalistischen Anzug auf den Platz gekommen, um das fastnachtliche Ereignis zu erleben.

Es handelte sich dabei weder um die Aufstellung eines Zunftbaumes noch darum, frühzeitig einen Maibaum zu stellen. Dass er danach bei der Ausgestaltung des Baumes gefragt wurde, berichtete Oberfastnachter Maier.

Um dies endgültig klarzustellen, prangen bis Aschermittwoch an dem Baum vorne und hinten Schilder, die eindeutig darauf hinweisen, dass es sich eben um einen Narrenbaum handelt. Weil er diese Schilder nicht allein anbringen könne und wolle, hat Maier die anwesenden Ehrensenatoren des FKF auf die Bühne geholt, um ihm zu helfen.

Zwei von ihnen, Unternehmer Klaus Dieter Zawisla und Stadtrat Thorsten Ehlgötz, nahmen beherzt den Akkuschrauber und dicke Schrauben in die Hand und befestigen das erste der beiden Schilder. Das zweite folgte später.

Zuvor hatte Büttenredner Michael Obert in gereimter Form darauf aufmerksam gemacht, dass sich der Baum jetzt neu entfalten könne. Er zeige so Jung und Alt, dass Fastnacht im öffentliche Raum sei. Für musikalische Begleitung sorgten die Dodderdabber der KG Ost.