Hinter dem Klimasaal des Naturkundemuseums am Friedrichsplatz zieht es Kultusministerin Susanne Eisenmann wie von selbst an den tiefblauen Aquarienkreisel. In ewiger Bewegung blitzen die zarten Tentakel der Wurzelmundquallen. Der Museumsdirektor Norbert Lenz erklärt der Spitzenkandidatin der CDU wenige Wochen vor der Landtagswahl, was das wissenschaftlich geführte Schauhaus in normalen Zeiten rund 220.000 Besuchern pro Jahr aufs Lebendigste zeigt. Tricks der Natur in Sachen Energie und Ultraleichtbauweise etwa, für schnelle Fortbewegung, Verteidigung und alle Sinne.

Auch an der Panoramascheibe des XXL-Haibeckens lassen sich die Raffinessen der Tierwelt ganz konkret verstehen. Seit gut einem halben Jahr ist das Naturkundemuseum nicht nur mit Deutschlands größtem lebenden Korallenriff Vorreiter, sondern auch mit einem neuen „Karlsruher Modell“.

Als außerschulischer Bildungsort ist das Staatliche Museum für Naturkunde Karlsruhe federführend in einer Initiative für die Vermittlung von Artenwissen, Natur- und Umweltverständnis und ökologische Handlungskompetenz. Dabei sind zudem der Naturwissenschaftliche Verein Karlsruhe, das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), der Karlsruher Zoo und Stadtgarten, die Pädagogische Hochschule (PH) Karlsruhe und die Landesverbände der Fischer und Jäger.