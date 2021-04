Der größte Naturpark Deutschlands beginnt jetzt in Karlsruhe: Seit vor geraumer Zeit der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord erweitert wurde, ist die Fächerstadt nun auch offizielles Mitglied des Naturparkvereins.

Am Freitag wurden die Höhenstadtteile Durlach, Hohenwettersbach, Stupferich, Wettersbach und Wolfartsweier offiziell aufgenommen. Das Votum fiel einstimmig aus.

„Wir freuen uns sehr und sind stolz darauf“, sagte Bürgermeisterin Bettina Lisbach (Grüne) bei einem Pressetermin am Dienstag. „Die Mitgliedschaft im Naturpark bedeutet uns sehr viel. Wir haben uns auch lange dafür eingesetzt.“ Bereits seit 2015 wurde dieses Ziel verfolgt.

Infos zur Wanderausstellung im Fenster der Touristeninformation in Karlsruhe

Anlässlich der Gebietserweiterung des Naturparks bis zum Turmberg gibt es nun eine Wanderausstellung. Diese wurde auf der Turmbergterrasse an Vertreterinnen der Stadt und die Karlsruher Tourismus GmbH (KTG) übergeben. Die Ausstellung ist im Schaufenster der Touristeninformation am Marktplatz (Kaiserstraße 72 – 74) zu sehen. Sie soll die Bürgerinnen und Bürger der neuen Mitgliedskommunen über den Naturpark und seine Arbeit informieren.

Ende Mai wird die Schau dann an eine andere Mitgliedsgemeinde übergeben. „Ich freue mich sehr, dass die Stadt Karlsruhe als wichtiges Portal in den Schwarzwald diese Ausstellung als erste zeigt“, erklärte Klaus Mack, Vorsitzender des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord. Zu sehen sind fünf Roll-ups und verschiedenes Informationsmaterial. Insgesamt wurden acht Städte und Gemeinden neu in den Naturpark aufgenommen. Dieser umfasst nun 420.000 Hektar.

„Wir haben Lust und Laune auf den Naturpark“, sagte André Lomsky, Geschäftsführer KTG. „Wir wollen neue Ideen auf den Weg bringen.“ Dabei soll es auch um nachhaltige Mobilität gehen. Erste Gespräche über gemeinsame Projekte planen die KTG und das Forstamt der Stadt Karlsruhe für die kommenden Wochen. Allerdings betonte Bürgermeisterin Lisbach auch: „Unser Enthusiasmus wird durch die schwierige Haushaltslage durch die Corona-Pandemie etwas gebremst.“

Mitglieder des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord setzen sich für den Erhalt ein

Mack erklärte, dass sich die Mitglieder des Naturparks für den Erhalt der Naturlandschaft einsetzen. Naturschutz, Regionalvermarktung sowie naturverträglicher Tourismus seien die Ziele der Gemeinschaft. Das gefällt auch Lisbach. „Was ich an der Idee de Naturparks so toll finde, ist die Nachhaltigkeit“, sagte die Politikerin.

Wir laden dazu ein, einmal den Hausberg vor der eigenen Haustür zu besteigen. Yvonne Flesch, stellvertretende Geschäftsführerin

Darüber hinaus haben die sieben Naturparks Baden-Württemberg ihr neues Magazin „#Naturpark“ und eine Pocket-Broschüre vorgestellt. „Das Magazin möchte in die Naturparks einladen und ihre Schönheit darstellen“, erklärte Yvonne Flesch, die stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord. „Bei uns geht es um Mikroabenteuer. Wir laden dazu ein, einmal den Hausberg vor der eigenen Haustür zu besteigen.“ Das Magazin gibt es kostenfrei. Es wurde mit Mitteln des Landes finanziert.