Der junge Vater packt seine beiden Kinder gerade in den Fahrradhänger. Ob sie denn vom Weihnachtsstall des Naturschutzzentrums (NAZKA) kommen? Er staunt: „Ach ja, da wollten wir eigentlich schon am letzten Sonntag hin. Und heute sind wir das Rätsel abgegangen.“ Aber beim nächsten Besuch hier im Auenwald von Rappenwört gehe man auf jeden Fall hin, sagt er noch.

Seit 20 Jahren ist der Weihnachtsstall mit der biblischen Krippenszene die Adventsattraktion des Naturschutzzentrums. Zu sehen sind nahezu lebensgroße Holzfiguren von Maria, Josef und natürlich dem Christkind. Flankiert wird die hübsch ausgeleuchtete Szene von zwei Engeln.

Bis Corona hätten sich hier sogar echte Schafe getummelt, sagt Klaus Hofmann. Er ist der stellvertretende Geschäftsführer des NAZKA und habe seinerzeit sogar die Idee zur Krippe gehabt. „Hier war nur eine alte Garage etwas lieblos im Wald herumgestanden“, erinnert er sich. Dann sei ihm die Idee gekommen, dass man aus der Anlage ja einen Weihnachtsstall machen könne, aus dem im Frühjahr ein Osterhasenstall würde.

Figuren im Weihnachtsstall stammen vom Karlsruher Künstler Hans Wetzl

Der Gartenbauamtsmitarbeiter Albert Kraft habe seinerzeit die ersten Figuren geschnitzt, ehe diese wiederum durch anspruchsvollere Arbeiten des Karlsruher Künstlers Hans Wetzl ersetzt worden seien. Auch hier waren die Wege kurz, da der im Tiefbauamt tätige Wetzl ebenfalls ein städtischer Mitarbeiter war.

Vor sieben Jahren habe er die heilige Familie geliefert, ehe 2015 die Engel dazu gekommen seien, erinnert sich Wetzl. Leider sei es anschließend nicht mehr zu den Heiligen Drei Königen gekommen, obwohl er zu jenen bereits seit Langem konkrete Vorstellungen im Kopf habe. Auch die Stationen des Pfads der Nachhaltigkeit in der Linkenheimer Allee habe er gefertigt. Und natürlich besuche er mit den eigenen Enkeln noch heute in der Adventszeit seine Krippenfiguren: „Wir gehen regelmäßig raus, wenn es schön dunkel wird!“

Der Stall von Bethlehem war ja auch kein Schmuckstück. Klaus Hofmann, Naturschutzzentrum Rappenwört

Darüber freut sich Hofmann natürlich, auch wenn die Holzverkleidung einem kritischen Blick nur noch bedingt standhält. „Aber der Stall von Bethlehem war ja auch kein Schmuckstück“, lacht er.

Weihnachtsstall im Naturschutzzentrum Rappenwört steht bis zum 9. Januar

Letztlich sei es wohl kein Zufall, dass ausgerechnet er das Ganze angestoßen habe. Aus einer christlichen Familie stammend sei er mit dem Krippenspiel aufgewachsen, was er wiederum an seine Kinder weitergegeben habe. Oft hätten diese dann beim weihnachtlichen Krippenspiel in der Kirche mitgespielt, „so dass es immer ein Thema geblieben ist und an diesem Ort im Wald mit den Tieren ganz einfach angeboten hat“.

Noch bis zum 9. Januar jeweils dienstags bis freitags von 12 bis 17 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr wird die Krippe zu sehen sein. Geschlossen ist sie nur am Heiligen Abend, dem 1. Weihnachtsfeiertag und an Silvester. Hofmann erinnert sich aber auch noch an Jahre, als man selbst an Heiligabend geöffnet gehabt hatte.

Gerade viele Väter seien mit den Kindern hierhergekommen, währenddessen die Ehefrau zu Hause die Bescherung vorbereitet habe. Inzwischen wolle man aber auch allen Angestellten und Helfern des Naturschutzzentrums ein entspanntes Weihnachten ermöglichen. Wieder lächelt Klaus Hofmann. Und denkt vielleicht gerade an vergangene Krippenspiele und an seine Kinder. Und an Weihnachten.