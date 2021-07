In den Wasserwelten im Naturkundemuseum Karlsruhe gibt es eine neue Attraktion. Besonders Familien mit kleineren Kindern kommen auf dem Weg zum Haibecken daran – nun ja, in der Regel erstmal nicht vorbei. „Nemo, Nemo“ – so rufen die meisten Kinder vor den Clownfischen im Meerwasserbecken am Durchgang zum neuen Westflügel. Dann kommen die großen Kinderaugen ganz nah an die Scheibe.

Gut so: Die Anemonenfische mit dem weißen Zierbändern im orangefarbenen Schuppenkleid sind selbst neugierig und kein bisschen schreckhaft.

Den mutmaßlich berühmtesten Kleinfisch der Filmlandschaft haben die Karlsruher Aquarianer des wissenschaftlich geführten Museums endlich so ins Rampenlicht gerückt, wie sie es schon lange wollten. Dazu waren ein paar Tricks nötig.