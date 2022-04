Es ist ein Tauschgeschäft: Der Landkreis möchte eine neue Adresse für sein neues Dienstgebäude, die Stadt Karlsruhe mehr Grünflächen am Ettlinger Tor. Künftig entwickeln sie deshalb das Grundstück gemeinsam weiter.

Areal am Ettlinger Tor

Stadt und Landkreis Karlsruhe wollen ihr Grundstück am Ettlinger Tor gemeinsam nutzen und erhoffen sich davon Synergieeffekte. Das haben sie in einer Absichtserklärung, einem „Letter of Intent“, festgehalten.

Es ist ein Geben und Nehmen, denn Grundlage für die Kooperation ist zum einen der Tausch der Grundstücksfläche am Ettlinger Tor gegen die Flächen, auf denen in der Süd-West-Ecke des Grundstücks Badenwerkstraße/Hermann-Billing-Straße ein weiterer Hochpunkt vorgesehen ist.

Zum anderen wünscht sich die Stadt, dass die Grünflächen in der sogenannten Grünen Mitte weiterhin für die Öffentlichkeit nutzbar bleiben.

Durch den Flächentausch in Richtung Ettlinger Tor hätte der Landkreis in seinem neuen Dienstgebäude mehr Fläche für die Verwaltung zur Verfügung. Ausgelagerte Verwaltungseinheiten, für die im neuen Landratsamt bisher kein Platz vorgesehen war, könnten so ebenfalls auf das zentrale Areal ziehen.

Konkret betrifft das die derzeit angemieteten Flächen des Abfallwirtschaftsbetriebs, des Forst- und des Landwirtschaftsamtes sowie des Vermessungsamtes. Alle drei sind derzeit in Bruchsal angesiedelt.

Landratsamt Karlsruhe: Laufende Kosten könnten reduziert werden

„Unter Betrachtung der Mietpreise, Mietdauer, Synergien und Flächenkonsolidierungen ist die Verlagerung bei allen Standorten wirtschaftlich sinnvoll“, machte Landrat Christoph Schnaudigel in der Kreistagssitzung am Donnerstag in Karlsdorf-Neuthard deutlich.

Im Falle einer Zusammenlegung könnten zum Beispiel Verkehrsflächen eingespart, Sitzungs- und Besprechungsräume gemeinsam genutzt sowie laufende Kosten deutlich reduziert werden.

Auch die Zusammenarbeit mit weiteren potentiellen Mietern nehme Formen an: Neben den bereits bestehenden Partnern der Unfallkasse Baden-Württemberg sowie der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Baden könnten im neuen Dienstgebäude Räumlichkeiten für eine betriebsärztliche Praxis an das Arbeitsmedizinische Zentrum Karlsruhe und für eine Kindertagesstätte an einen externen Betreiber vermietet werden.

Die Verwaltungsschule des Gemeindetags habe Interesse, so Schnaudigel, Eigentümer eines Gebäudeteils im Neubau zu werden. Ziel sei es, bis Juli 2022 Verträge mit den zukünftigen Mietern und Käufern abzustimmen.