Die Deutsche Bahn hat in der Region verschärfte Konkurrenz bekommen: Züge der Flixtrain GmbH binden seit diesem Donnerstag nun auch Karlsruhe und Baden-Baden an die Berlin-Linie an.

Fünfmal wöchentlich, von Donnerstag bis Montag, können Reisende aus Baden die neue Verbindung zwischen der Bundeshauptstadt und dem schweizerischen Basel nutzen.

Auch in Freiburg, Offenburg, Wiesloch-Walldorf und Heidelberg halten die Züge unter anderem. „An fünf Tagen wöchentlich haben Fahrgäste Direktanschluss zu bis zu 14 Städten“, teilte der Bahn-Konkurrent zum Start der Verbindung mit.

In fünf Stunden und 55 Minuten von Karlsruhe nach Berlin

In der Kurstadt Baden-Baden fährt der Zug nach Berlin laut Fahrplan jeweils um 11.05 Uhr ab, am Karlsruher Hauptbahnhof um 11.25 Uhr. Ankunft im Berliner Hauptbahnhof ist planmäßig um 17.20 Uhr. Die Schnellverbindung bedeutet also eine Reisezeit von fünf Stunden und 55 Minuten.

Ähnlich wie Billigflug-Gesellschaften wirbt Flixtrain mit Schnäppchenpreisen ab 9,99 Euro. Wer an diesem Donnerstag noch kurzfristig für die nächsten Tage ein Ticket buchen wollte, zahlte zwischen 29,99 und 79,99 Euro nach Berlin und retour. Die Muttergesellschaft Flix betreibt über die Tochter Flixbus auch ein Netz an Fernbusverbindungen.