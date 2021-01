Seit dem Auszug der IT-Experten von United Internet hat sich das äußere Erscheinungsbild des Bürogebäudes an der Ernst-Frey-Straße in Karlsruhe stetig verändert. Ende des vergangenen Jahres wurde auf der Westseite des Geländes zunächst einmal eine rund zwei Meter hohe Metallwand errichtet, wenig später kam noch Stacheldraht hinzu und nun wurden auch noch einige Bäume in der Nähe des blickdichten Schutzzaunes gefällt.

„Das Ganze macht doch einen bedrohlichen Eindruck“, sagt BNN-Leser Eike Ullmann, der sich mit einer Leserfrage an die Redaktion wandte und den Grund für die unübersehbaren Sicherheitsvorkehrungen an einem Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft von Freizeiteinrichtungen wie Europahalle, Skatepark, Abenteuerspielplatz und Günther-Klotz-Anlage wissen will.

Vom Gartenbauamt hat Ullmann auf eine entsprechende Anfrage bereits erfahren, dass das Fällen der Bäume im Zusammenhang mit dem neuen Mieter stehe. Das Gebäude der Artmann Immobilien GmbH wurde von der Bundesanwaltschaft angemietet und deshalb werden dort vor dem Einzug diverse Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt.