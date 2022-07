Fragen&Antworten

Früher als erwartet: Neue Intendanz für Staatstheater Karlsruhe wird schon am Donnerstag gewählt

Die Führungskrise hat umwälzende Änderungen am Staatstheater Karlsruhe in Gang gesetzt. Ab 2024 soll das Haus mit neuer Leitungsstruktur in die Zukunft steuern. Wer dann die Intendanz übernimmt, wird wohl schon bald festgelegt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.