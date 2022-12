Hoher Schaden

Neue Masche in Karlsruhe? Diebstahlserie schreckt Autobesitzer auf

In Karlsruhe sind an bisher 180 Fahrzeugen Sensoren und Steuergeräte gestohlen worden. Dabei ist Schaden in Höhe eines sechsstelligen Euro-Betrags entstanden. Vor allem in Tiefgaragen langten die Diebe zu.