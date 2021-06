Neue Maskenregeln in Schulen: Der Neustart zeigt, was auf unsere Gesellschaft zukommt

Schüler in Karlsruhe müssen dank niedriger Corona-Inzidenz im Unterricht keine Maske mehr tragen. Viele tragen sie weiterhin, Unsicherheit schwingt mit - die neuen Freiheiten sind ungewohnt. Das zeigt, was auf unsere Gesellschaft zukommen wird.

Einschneidend sind die Erfahrungen für Eltern und junge Menschen, seit das Coronavirus Schule und Unterricht überschattet. Sich zu früh freuen – das haben sich Familien mit Schulkindern gründlich abgewöhnt, seit der erste Lockdown-Schock im Frühjahr 2020 so viel erschüttert hat.

Verlässliche Grundschule: die hatte Zwangspause. Genauso wie der Anspruch auf Betreuung für Kinder, damit sich Berufstätigkeit und Familie vereinbaren lassen. Oder die Freiheiten, die Heranwachsende unbedingt brauchen, wenn sie aus der Schule herauswachsen in die Selbstständigkeit.

Viel Disziplin, Verantwortungsgefühl und Bereitschaft zum Verzicht haben die älteren Kinder und Jugendlichen in all den Monaten mit Maske bewiesen. Und es schmerzt ein bisschen, wie viel Einsicht auch die Kleinsten in der Pandemie-Situation entwickelt haben.