Neuer Act auf der Hauptbühne beim Karlsruher „Fest“

Am 20. Juli beginnt in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage „Das Fest“. Eine Gruppe sagt nun ihren Auftritt am Eröffnungstag auf der Hauptbühne ab.

Beim Karlsruher „Fest“ gibt es eine Programmänderung auf der Hauptbühne. Wie die Organisatoren mitteilen, ist davon der Donnerstag und damit der Eröffnungstag betroffen. Um 19 Uhr war die Gruppe Tones an I angekündigt. Die habe ihre Tour aufgrund „unvorhersehbarer Umstände“ abgesagt. Als Ersatz wird jetzt Freya Ridings ihr neues Album „Blood Orange“ am Hügel präsentieren.

Mit der Ballade „Lost Without You“ landete die britische Singer-Songwriterin 2017 einen Top-Ten-Hit in den UK-Single-Charts. Über den Einsatz in einer TV-Serie schaffte es die Piano-Ballade in die britischen Charts.

Über eine Milliarde Streams weltweit und 47 Gold- und Platinauszeichnungen erreichte sie mit ihrem Debütalbum. Ihre Single „Castles“ wurde 2019 in Deutschland mit Gold für 100.000 Verkäufe ausgezeichnet und ist bislang hier ihr bekanntester Song. Beim New Pop Festival 2019 war sie im Theater Baden-Baden.

Alyona Alyona eröffnet das „Fest“

Vor Freya Ridings steht am 20. Juli die ukrainische Künstlerin Alyona Alyona ab 17.30 Uhr auf der Bühne. Topact ist dann um 21 Uhr Rea Garvey. Am Samstag ist Casper Headliner, Alligatoah am Samstag. Den Abschluss am Sonntag bestreitet Alvaro Soler. Los gehen die Festivaltage in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage bereits am 12. Juli mit dem Vor-Fest, das jetzt „Fest am See“ genannt wird. Der Mittwoch, 19. Juli, ist Umbau. Da gibt es kein Programm am Hügel.

Beim „Fest“ selbst ist der Samstag ausverkauft. Karten gibt es noch für Donnerstag, Freitag und Sonntag. Erhältlich sind sie über den Anbieter Eventim. Besucher brauchen nur für die Hauptbühne Tickets. 70 Prozent des Programms sind frei zugänglich.