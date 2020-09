Amtsantritt in Krisenzeiten

Neuer Orchesterchef am Staatstheater Karlsruhe: „Ich bin Dirigent, nicht Dirigist“

Gewissermaßen in doppelter Krisenzeit tritt Georg Fritzsch sein Amt als Generalmusikdirektor in Karlsruhe an: Corona erschwert die Orchesterarbeit und die Führungsdebatte am Haus schwelt weiter.