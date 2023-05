Nach drei Jahren Corona-Pause geht am Pfingstwochenende wieder das viertägige Hoepfner Burgfest über die Bühne. Aber aufgepasst: Die 40. Auflage des Brauereifestes beginnt dieses Jahr bereits am Donnerstagabend. Dafür ist bereits am Pfingstsonntag, 28. Mai, Schluss.

Für die geänderten Öffnungszeiten gibt es zwei Gründe. „Zum einen haben wir rund um die Brauerei viele neue Unternehmen, da kommt ein Festauftakt am Donnerstag nach der Arbeit sicherlich gut an“, sagt Fest-Organisator Dietmar Krämer. Zum anderen sei die Umstellung von Fest- auf Produktionsbetrieb in der Nacht von Pfingstmontag auf Dienstag kaum noch zu stemmen. Nun habe man vor dem Wiedereinstieg in den normalen Arbeitsalltag einen Tag Puffer für den Auf- und Abbau.

Viele Live-Bands beim Hoepfne r Burgfest in Karlsruhe

Am Festkonzept wurde aber nur wenig geändert. Von Freitag bis Sonntag geben sich auf den beiden Bühnen im oberen Burghof und beim Schalander mehrere Bands das Mikrofon in die Hand, darunter auch einige Dauerbrenner der Burgfest-Historie wie Me an the Heat am Sonntag um 20 Uhr auf der Hofbühne. Oder Olli Roth am Freitag und die Seán Treacy Band am Sonntag jeweils um 19.30 Uhr beim Schalander.

Eröffnet werden die Festtage in der historischen Bierburg am Donnerstag, 25. Mai, um 18 Uhr mit einer 90er Party mit DJane Vanja vom lokalen Radiosender „Die neue Welle“. Der offizielle Fassanstich mit Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) findet am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr statt, bereits eine halbe Stunde vorher läutet die Rock’n’Roll-Band The Bangbags das Bühnenprogramm fürs Wochenende ein.

Brauerei rechnet mit 25.000 Besuchern

„Endlich kehrt das pralle Leben wieder in unsere Burg zurück“, sagt Hoepfner-Geschäftsführer Willy Schmidt, der an den vier Festtagen mit rund 25.000 Besuchern rechnet. Neben Musik, Essen und Trinken gibt es beim Burgfest wie vor der Zwangspause wieder Brauereiführungen, bei denen die Besucher den Braumeistern über die Schulter in den Kessel schauen können. Bis auf die alkoholfreien und die Bock-Biere werden alle Biere im Hoepfner-Sortiment noch in der Oststadt gebraut.

Die Pause habe man in der Brauerei vor allem für die Sanierung der Burg genutzt, betont Schmidt. Fast vier Jahre standen vor einigen der markanten Buntstandsteinfassaden Gerüste, die pünktlich zum Festbeginn abgebaut werden. Nicht mehr geben wird es einen Extra-Halt für Straßenbahnen vor der Burg. Die bauliche Einrichtung eines solchen Sonderhalts ist laut Schmidt mit zu viel Aufwand verbunden.