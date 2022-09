Erste öffentliche Beteiligung

Neues Landratsamt in Karlsruhe: Anwohner kritisieren Größe und Wegfall von Parkplätzen

In Karlsruhe soll bis 2028 zwischen Ettlinger Tor und Badenwerkstraße das neue Landratsamt entstehen. Was sagen die Bürger in einer ersten Anhörung?