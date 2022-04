Neues Staatstheater in Karlsruhe jetzt als 3D-Modell zu sehen

Wie wird das sanierte und neu gebaute Staatstheater in Karlsruhe künftig aussehen? In der Servicestelle „K“-Punkt kann man sich jetzt ein dreidimensionales Bild machen.

Die Zeitreise beginnt per Knopfdruck: In der Servicestelle „K“-Punkt informiert das Badische Staatstheater Besucher über den bevorstehenden Neubau inklusive Sanierung.

Neben der Tageskasse steht ein Terminal, an der jeder eine Animation des künftigen Gebäudes von hinten, vorne, oben und innen sehen kann. Im Modell sind die Garderobe, das beispielsweise künftige Studio und das Café eingebaut.

„Die Tische sind aber noch nicht die endgültigen Exemplare“, erläutert Eva Geiler, die am Haus für die Baustellenkommunikation zuständig ist. Auch der Vorplatz ist im Film noch weiß hinterlegt. „Wir werden das Programm im Lauf der Zeit mit immer neuen Details füttern“, so Geiler.

Badisches Staatstheater soll bis 2034 fertig sein

Im Sommer beginnen am Staatstheater erste größere Abrissarbeiten. Bis 2027 werden dann in einem ersten Modul unter anderem das neue Kleine Haus und das Junge Staatstheater entstehen.

Am Terminal können Besucher in der Computeranimation nur in das Kleine Haus „hineinspickeln“: Ein Vorhang ist nur einen Spalt offen. Das gesamte Bauprojekt ist in drei Module aufgeteilt und soll 2034 fertig sein.