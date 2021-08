Neun Autos in der Nacht zum Samstag in Karlsruhe aufgebrochen

Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro sind in Karlsruhe in der Nacht auf Samstag entstanden, nachdem die Scheiben von neun Fahrzeugen eingeworfen wurden. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

An insgesamt neun Fahrzeugen sind in der Nacht zum Samstag in Karlsruhe die Seitenscheiben eingeworfen worden. Offenbar hatten es Diebe auf die im Innern aufbewahrten Wertsachen abgesehen, machten aber keine nennenswerte Beute, wie die Polizei mitteilt.

Dennoch schlagen Einbruchschäden von mehreren Tausend Euro zu Buche. Betroffen waren vier Autos in der Steubenstraße, zwei in der Rheinstraße, weitere zwei in der Nibelungenstraße und eines in der Stößerstraße.