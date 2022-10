Flugblätter und Gerüchte

„Alte Bahnlinie“ in Karlsruhe soll künftig Fahrradfahrern Vorrang bieten

Wer von Neureut zum Aldi am Bocksdornweg will, fährt über die Straße „Alte Bahnlinie“. Dort wird es in absehbarer Zeit Veränderungen geben.