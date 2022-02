Auffahrunfall auf der B36 bei Karlsruhe - zwei Personen verletzt

Wie die Polizei meldet, hielt auf der B36 in Fahrtrichtung Karlsruhe-Neureut ein 18-jähriger Autofahrer mit eingeschaltetem Warnblinker an, weil ein schwarzer Kübel auf dem Fahrstreifen lag. Eine Frau hielt mit ihrem Wagen hinter dem Auto des 18-Jährigen mittig auf der Straße ebenfalls an. Sie wollte so den Mann absichern, während der den Kübel von der Straße holte.

Ein auf dem linken Fahrstreifen heranfahrender Fahrer erkannte dies aber zu spät. Er fuhr auf den Wagen der Frau auf und schob ihn auf den Wagen des 18-Jährigen. Bei dem Unfall wurden die Frau im zweiten Wagen und der 16-jährige Beifahrer im ersten Wagen leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.