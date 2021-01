Ein Pkw-Fahrer hat am Montag einen Unfall auf der B 36 mit 13.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Unfallursache ist unklar. Es wurde niemand verletzt.

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Montagmittag auf der Bundesstraße 36 zwischen den Anschlussstellen Neureut-Süd und -Nord in eine Leitplanken geschleudert. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Gesamtschaden von geschätzten 13.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Der Pkw-Fahrer fuhr gegen 16.55 Uhr in Richtung stadtauswärts. Dabei geriet er aus unklarem Grund nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge schleuderte sein Fahrzeug quer über die Straße und prallte dort gegen die Schutzplanken. An der Leitplanke entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Zudem lagen Unfallteile auf der Straße.

Zwei zusätzliche Streifen der Verkehrspolizei sicherten die Unfallstelle ab. Die hinzugerufene Straßenmeisterei reinigte anschließend die nach Norden führende Strecke und kümmerte sich um die beschädigten Leitplanken.