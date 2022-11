Mit dem Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Ulm geht die BNN-Aktion der „Wir helfen Stiftung“ in eine neue Runde. Am Mittwoch, 9. November, treten die Musiker unter Leitung von Hauptmann Dominik Koch in der Badnerlandhalle in Karlsruhe-Neureut auf. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Für das Konzert sind noch Karten erhältlich. Diese gibt es in den Geschäftsstellen der BNN in der Lammstraße sowie in Ettlingen, außerdem im BNN-Verlagsgebäude in Neureut sowie bei der Buchhandlung „Der Rabe“ in Durlach. Die Tickets können zudem an der Abendkasse erworben werden.

„Wir helfen“: A ktion für bedürftige Karlsruher gibt es seit 29 Jahren

Die BNN-Hilfsaktion für bedürftige Karlsruher gibt es seit mittlerweile 29 Jahren. Seit 2017 firmiert sie als „Wir helfen Stiftung“ der BNN. Durch die Umwandlung in eine Stiftung sollte die Aktion ein dauerhaftes Fundament bekommen – und gleichzeitig den Gedanken der Gemeinnützigkeit fest verankern.

Rund 3,4 Millionen Euro sind in dieser Zeit an Spenden zusammengekommen. Pro Aktion, die traditionell im November startet und bis in das darauffolgende Frühjahr geht, komme man durchschnittlich auf 180.000 Euro, sagt die für die „Wir helfen Stiftung“ zuständige BNN-Mitarbeiterin Sabine Konicki.

Bürgerinnen und Bürger, die spenden und deren Namen veröffentlicht werden sollen, müssen dies ausdrücklich auf dem Überweisungsträger vermerken. Ist dort kein entsprechender Hinweis zu finden, werden die Namen nicht veröffentlicht. Darauf weist die BNN-Stiftung hin.

Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen

Seit Jahren arbeiten die BNN hier mit verschiedenen sozialen und karitativen Einrichtungen in Karlsruhe zusammen: mit dem Sozialen Dienst der Stadt, der Diakonie, dem Caritasverband, der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und dem Sozialdienst katholischer Frauen.

Diese Stellen vermitteln die Hilfe an die Menschen, die sie durch ihre tägliche Arbeit kennen. So ist gewährleistet, dass die Spenden auch dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Bedürftige Karlsruherinnen und Karlsruher erhalten diese dann in Form von Gutscheinen. Dies können beispielsweise Gutscheine für Lebensmittel oder für Winterkleidung für Kinder sein. Möglich ist laut Sabine Konicki auch ein Gutschein für Medikamente oder neue Elektrogeräte wie einen Herd oder eine Waschmaschine.

Es kann aber auch ein Zuschuss zu einem Hörgerät oder einer Brille sein. „Die Bedürftigen wenden sich an die Institutionen, diese prüfen den Bedarf und wenden sich dann an uns“, erklärt Konicki das Prozedere.