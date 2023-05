Bewohner stirbt bei Brand im Karlsruher Stadtteil Neureut

Nach dem Wohnungsbrand in Karlsruhe-Neureut ist der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen. Das Feuer brach am Mittwochmorgen aus.

Bei einem Brand am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Dürerstraße in Karlsruhe-Neureut erlitt der Bewohner schwere Verletzungen. Die Ermittler gehen bislang davon aus, dass eine unbeaufsichtigte Kerze den Brand auslöste. Das Feuer wurde gegen 2.10 Uhr gemeldet.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, ist der Mann am Donnerstagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Wohnungsinhaber hatte die Kerze entflammt und war dann offenbar eingeschlafen. In der Folge griff das Feuer auf das Mobiliar der Wohnung über. Der 61-Jährige wurde auf den Brand aufmerksam und konnte die Flammen noch selbst löschen. Dabei zog er sich jedoch schwere Verbrennungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, die Wohnung ist jedoch ersten Erkenntnissen zu Folge noch bewohnbar. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren von dem Brand nicht betroffen.

Beamte des Polizeipostens Neureut haben Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen, teilte die Polizei weiter mit.