Starke Rauchentwicklung

Brand eines Verteilerkastens in einer Sports-Bar in Karlsruhe-Neureut

Die Karlsruher Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Einsatz in Neureut ausgerückt. Hintergrund war der Brand eines Elektroverteilerkastens und eine starke Rauchentwicklung in einer Bar.