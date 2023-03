Dieb bestiehlt 69-jährige Radfahrerin in Karlsruhe-Neureut

Ein Jugendlicher hat am Dienstag in Neureut eine Handtasche aus dem Fahrradkorb einer 69-Jährigen gestohlen. Die Polizei warnt vor ähnlichen Diebstählen.

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagvormittag einer 69-jährige Radfahrerin in Karlsruhe-Neureut die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Täter auf einem Fahrrad in Richtung Nordweststadt.

Die Frau hielt gegen 10.40 Uhr zum Überqueren der Straße in der Welschneureuter Straße an einem Radweg. Hier nährte sich der Jugendliche von hinten ihrem Fahrrad und nahm eine Spottasche aus dem Korb.

Die Geschädigte beschreibt den Täter als circa 15 bis 18 Jahre alt und etwa 160 Zentimeter groß. Er sei von schlanker Statur und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Mögliche Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter (07 21) 6 66 36 11 in Verbindung zu setzen.

Mehrere vergleichbare Fälle in Karlsruhe - Polizei gibt Tipps

Die Polizei warnt nach mehreren vergleichbaren Fällen vor den Dieben. Die Täter nutzen die Wartezeiten an Ampeln und Überwegen aus, um ungesicherte Taschen aus den Fahrradkörben zu stehlen. In den meisten Fällen waren Fahrradfahrerinnen in der Weststadt, der Innenstadt sowie der Südweststadt Ziel der Diebe.

Die gestohlenen Taschen ließen die Täter oftmals in der Nähe zurück und nahmen lediglich Bargeld und Wertgegenstände an sich. Die Geschädigten beschrieben die Täter wiederholt als Jugendliche und junge Männer, die selbst mit dem Fahrrad unterwegs waren.