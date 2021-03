Diebe in Neureut klauen Geld und Kaugummis aus zwei Automaten

In Neureut haben Unbekannte am Sonntag zwei Kaugummiautomaten aufgebrochen und das Geld daraus gestohlen. Laut Polizeiangaben ist noch unklar, welchen Betrag die Täter dabei erbeuteten.

Unbekannte haben am Sonntag in Neureut zwei Kaugummiautomaten aufgebrochen und das Geld darin gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Spaziergänger gegen 14.30 Uhr einen der beiden beschädigten Automaten in der Unterfeldstraße.

Vermutlich hebelten die Diebe den Behälter mit einem Werkzeug auf. Anschließend nahmen sie das Bargeld in unbekannter Höhe und die Kaugummis aus dem Automaten an sich. Selbes passierte an einem Kaugummiautomat an der Einmündung Holbeinstraße Ecke Lucas-Cranach-Straße.

Laut Angaben der Polizei ist unklar, wie viel Geld die Täter bei diesen beiden Aktionen erbeuteten. Der Sachschaden an den Apparaten beläuft sich auf schätzungsweise auf 1.000 Euro. Zeugen hierzu werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer (07 21) 96 71 80 zu melden.